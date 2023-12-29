Транспортные полицейские наказали пассажира, опоздавшего на поезд

Житель ЯНАО опоздал в Тюмени на поезд и решил доехать до дома на подножке. Об этом сообщает пресс-служба транспортной полиции.

28 декабря житель Ноябрьска должен был покинуть Тюмень на поезде Оренбург — Новый Уренгой, но оказался на перроне, уже когда состав тронулся. Тем не менее 23-летний молодой человек смог на ходу зацепиться за поручни и поехал на подножке вагона.

Пассажира, нарушившего основы безопасности, заметила проводница и сразу сорвала стоп-кран. Из-за вынужденной остановки поезд был задержан на три минуты.

За нарушение правил поведения на железнодорожном транспорте сотрудники полиции составили на мужчину административный протокол. Кроме того, они провели с нарушителем профилактическую беседу.

Ранее в Тюмени девочку-подростка отказались пускать на рейс «Победы» до Москвы.