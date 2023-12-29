Дошкольница оказалась одна на улице и потерялась, решив самостоятельно вернуться домой

В Гатчине росгвардейцы нашли девочку, ушедшую ночью из гостей, чтобы вернуться домой. Об этом сообщили в ГУ Росгвардии по Петербургу и Ленобласти.

29 декабря шестилетняя девочка, находясь в гостях, покинула квартиру и самостоятельно ушла из дома на Рощинской улице. Взрослые, которые присматривали за ней, не сразу заметили ее отсутствия, но после этого немедленно связались с матерью дошкольницы и рассказали о произошедшем. Родительница обратилась в правоохранительные органы.

К поиску ребенка приступил наряд Росгвардии, вскоре сотрудники вневедомственной охраны заметили на перекрестке проспекта 25 Октября и Рощинской улицы девочку, находящуюся на улице в темное время суток без сопровождения взрослых.

Найденного ребенка доставили в отдел полиции, а затем передали его матери.

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