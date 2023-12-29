Школьник предложил своей однокласснице попробовать наркотики, подростков госпитализировали

В Москве двое 16-летних подростков попали в больницу, попробовав наркотики в школе. Об этом сообщает Life со ссылкой на Shot.

По данным Telegram-канала, экстренная госпитализация потребовалась учащимся школы на Средней Калитниковской улице. 28 декабря молодой человек предложил своей однокласснице попробовать на перемене барбитурат. Та согласилась, но уже через несколько минут после употребления у школьников резко ухудшилось самочувствие, и в учебное учреждение вызвали скорую помощь.

Отравившихся психоактивным веществом доставили в больницу. Проверку по факту произошедшего начали полицейские. Как уточняется, два месяца назад юношу, принесшего в школу наркотики, поставили на учет в ПДН.

Ранее 11-летний школьник выпил энергетик и попал в больницу.