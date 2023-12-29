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Телефонные мошенники обманули героя-космонавта на миллионы рублей

Летчика-космонавта Героя России Тюрина мошенники обманули на 10 млн рублей

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Роман Соколов/РИА Новости

Телефонные мошенники обманули летчика-космонавта и Героя России Михаила Тюрина на 10 млн рублей. Об истории рассказывает Telegram-канал Baza.

По его данным, с 15 по 20 декабря Тюрину звонил мужчина, представлявшийся полицейским, и уговаривал космонавта оформить кредит на 10 млн рублей. В итоге Герой России перевел средства на «безопасный» счет мошенников. После того как он понял, что его обманули, космонавт обратился в полицию. Возбуждено дело о мошенничестве в особо крупном размере.

Тюрин трижды летал в космос. С 10 августа по 17 декабря 2001 года выполнил 128-суточный космический полёт на МКС в качестве бортинженера экипажа третьей основной экспедиции. Всего налет космонавта составил более 532 суток. Совершил пять выходов в открытый космос, провел там более 25 часов.

Старший вице-президент, руководитель департамента цифрового бизнеса ВТБ Никита Чугунов рассказал «Газете.Ru», что в последние дни декабря и в новогодние праздники атаки со стороны финансовых мошенников на россиян будут усиливаться.

Ранее ЦБ назвал «Газете.Ru» четыре схемы мошенников для кражи денег россиян перед Новым годом.

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