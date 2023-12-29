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Автоэксперт объяснил, почему идея выдавать водительские права на 20 лет нереализуема

Автоэксперт Сажин: в России нереализуема идея о выдаче прав на 20 лет

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Максим Блинов/РИА Новости

Автоэксперт Владимир Сажин навал нереализуемой инициативу о продлении срока водительских прав до 20 лет. Предложение не учитывает все нюансы и требует уточнений, заявил он в беседе с Общественной Службой Новостей.

«Это будут какие-то добропорядочные водители, которые не нарушают ПДД на протяжении 20 лет? А если он уже через два года стал вести себя на дороге плохо? У него что, заберут 20-летнее водительское? Как этому товарищу будут ограничивать право управления транспортным средством?» — задался эксперт вопросом.

При этом Сажин добавил, что в России долго шли к тому, что привести водительское удостоверение в соответствие с международным образцом по Венской конвенции. Благодаря этому по российском правам жители могут брать напрокат автомобили в других странах, не требующих получения международных прав.

Напомним, на этой неделе стало известно, что водительские удостоверения с истекающим сроком действия в 2024-2025 годах не продлятся автоматически. При этом глава думского комитета по транспорту Евгений Москвичев заявил о подготовке поправок к законопроекту, предусматривающему увеличение срока действия водительского удостоверения с 10 до 20 лет, однако автоэксперты призывают отказаться от этого.

Ранее в России внесли изменения в категории водительских прав.

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