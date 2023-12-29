Технологии очистки воды на Люберецких очистных сооружениях отметили премией

Правительство РФ наградило премией проект создания инновационных технологий полного цикла очистки сточных вод в Люберецких очистных сооружениях (ЛОС), сообщается на сайте mos.ru.

Проект разрабатывался на протяжении 20 лет сотрудниками АО «Мосводоканал», научно-производственным объединением «Лаборатория импульсной техники» и Московским физико-техническим институтом.

Проект позволил полностью исключить химическое и бактериальное загрязнение воды и почвы в Москве и Московской области.

Очистные сооружения в Люберцах обновили в 2013 году, а основные работы были завершены в 2023 году. На объекте обновили оборудование и внедрили современные технологии очистки сточных вод.

Всего правительство РФ в области науки и техники наградило 20 коллективов.