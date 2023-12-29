Гладков вручил белгородским врачам ключи от новых автомобилей

В 14 центральных районных больниц Белгородской области поступили 22 машины для оказания первичной медико-санитарной помощи, также 10 автомобилей были переданы учреждениям, оказывающим экстренную и неотложную помощь жителям региона. Об этом рассказал глава Белгородской области Вячеслав Гладков в Telegram–канале.



По его словам, кареты скорой помощи оснащены всем необходимым медицинским оборудованием: монитором для отслеживания жизненных функций, дефибриллятором, электрокардиографом и реанимационными наборами.

Губернатор отметил, что в последние годы врачам области приходится работать в непростых условиях условиях. После пандемии коронавируса белгородские медики сразу перешли на прифронтовой режим работы, отметил Гладков.

Он поблагодарил медиков за их непростой труд и пожелал им всего самого доброго.

До этого глава Белгородской области Вячеслав Гладков отчитался об атаках ВСУ на его регион. По его словам, за сутки атакам подверглись Белгородский, Борисовский, Грайворонский, Краснояружский и Шебекинский районы области

Ранее врачи составили топ-3 причин вызова скорой помощи в новогоднюю ночь.