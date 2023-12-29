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Стало известно о судьбе собак из затопленного питомника на Камчатке

Life: собак из затопленного питомника на Камчатке удалось спасти

Всех собак, которые находились в затопленном питомнике в Елизовском районе Камчатского края, удалось спасти, инцидент произошел из-за выхода реки Авача из берегов. Об этом Life рассказала руководитель питомника Анастасия Шукшина.

«Мальчишки, знакомые, ныряли по самую грудь, вытаскивали собак на руках, на плечах. Собаки, к счастью, не пострадали, все живы, здоровы, обсушены. Сейчас псы находятся на периметре стойбища, им строят новые будки», — сообщила она.

По ее словам, помощь питомнику оказали представители региональных властей и неравнодушные люди. Для животных подготовили сено, приобрели материалы для строительства новых будок и обеспечили всем необходимым. Однако река продолжает затапливать питомник, поэтому было решено временно отсыпать территорию и сделать небольшую дамбу, добавила Шукшина.

Питомник «Авача-мэй» затопило 29 декабря, бурные потоки разрушили собачьи будки и нанесли ущерб инфраструктуре питомника. В питомнике «Авача-мэй» содержится несколько десятков ездовых собак. Он расположен примерно в 10 километрах от города Елизово.

Ранее сообщалось, что двое жителей Камчатки на снегоходах исчезли в дикой местности три дня назад.

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