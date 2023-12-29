Адвокату Илье Новикову** предъявили обвинение по статье о фейках

Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело по статье о фейках о российской армии в отношении бывшего адвоката Ильи Новикова (признан в РФ иностранным агентом). Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на правоохранительные органы.

Как указал собеседник агентства, Новикову заочно предъявлено обвинение. По его словам, адвокат дал интервью на одном из YouTube-каналов, в котором публично сообщил под видом достоверных сведений заведомо ложную информацию о причастности российской армии к расправой над мирным населением в Буче Киевской области.

В октябре Федеральная служба безопасности (ФСБ) России сообщала о возбуждении дела о государственной измене «в форме перехода на сторону противника» в отношении бывшего адвоката Адвокатской палаты Москвы Ильи Новикова.

С 2021 года Новиков живет и работает в Киеве. В 2022 году после начала специальной военной операции ВС РФ на Украине он заявил о вступлении в ряды теробороны Киева.

Адвокат защищал украинскую военнослужащую Надежду Савченко, режиссера Олега Сенцова и экс-президента Украины Петра Порошенко.

25 ноября 2022 года Минюст РФ внес Новикова в список физлиц-иноагентов, а 1 декабря российское МВД объявило его в розыск.

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