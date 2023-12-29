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Россияне выловили краснокнижной рыбы на 91 млн рублей

В Тюменской области браконьеры выловили краснокнижной рыбы на 91 млн рублей

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Прокуратура Тюменской области

В Тобольском районе троих местных жителей обвиняют в незаконной добыче, хранении и реализации краснокнижной рыбы, причинении особо крупного ущерба. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Тюменской области.

По версии правоохранительных органов, тюменцы на протяжении семи лет (с 2017 по 2023 г.), используя моторную лодку и рыболовные сети, вылавливали стерлядь и осетра сибирского. Оба вида занесены в Красную книгу РФ, их добыча запрещена законом. После браконьеры хранили рыбу для последующего сбыта.

Общий ущерб, нанесенный государству, составил 91 млн рублей.

Ранее в Подмосковье браконьеры выловили более центнера рыбы.

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