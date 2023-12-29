Врач рассказал, кто может быть подвержен раку костей

Остеосаркома, известная в народе как «рак кости», чаще всего диагностируется у детей и подростков, а также у пациентов старше 50 лет. Об этом в беседе с РИАМО рассказал врач-онколог, хирург клиники «Евроонко» Александр Бондарев. При этом, по его словам, причины возникновения заболевания все еще остаются неизвестными.

Он отметил, что на сегодняшний день ученые доказали, что риск развития остеосаркомы повышает наличие в анамнезе болезни Педжета — генетической патологии, приводящей к изменению структуры кости.

«Существует заблуждение, что остеосаркоме подвержены спортсмены из-за частых переломов и травм костей, однако доказанной связи здесь нет. Остеосаркома является первичной злокачественной опухолью кости, риск заболеть у спортсменов и активных людей примерно такой же, как и у остальных», — добавил врач.

Эффективность лечения заболевания зависит от стадии, на которой оно было выявлено, заключил специалист.

До этого Бондарев отмечал, что одним из первых проявлений остеосаркомы является боль. Вначале она может возникать только во время сна или физических нагрузок, но со временем становится постоянной и мучительной. Если опухоль находится близко к коже и не прикрыта массивными мышцами, ее можно увидеть при визуальном осмотре и прощупать, рассказал он.

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