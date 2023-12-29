Депутата Фадееву* приговорили к девяти годам колонии

Суд приговорил депутата гордумы Томска Ксению Фадееву (внесена в список террористов и экстремистов Росфинмониторинга) к девяти годам колонии. Об этом сообщает Telegram-канал «Борус».

Фадеева обвиняется в организации экстремистского сообщества и участии в деятельности НКО, посягающих на права граждан.

28 декабря сообщалось, что в Советском районном суде Томска представитель Генпрокуратуры России Роман Болдырев запросил для Фадеевой 10 лет и шесть месяцев колонии.

Согласно версии следствия, в январе и апреле 2021 года депутат призывала жителей Томска к несанкционированным акциям протеста в поддержку Алексея Навального (включен в список террористов и экстремистов).

По решению суда, депутату запретили использовать средства связи, а также посещать публичные мероприятия. В ноябре ее перевели из-под домашнего ареста в СИЗО.

*Фадеева внесена в перечень физлиц, в отношении которых имеются сведения об их причастности к терроризму и экстремистской деятельности Росфинмониторинга.

Ранее соратника Навального объявили в розыск.