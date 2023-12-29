Экс-замначальника МЧС РФ осудили за превышение полномочий

Мосгорсуд приговорил бывшего заместителя начальника МЧС РФ Андрея Гуровича к пяти годам колонии за превышение должностных полномочий. Об этом сообщает ТАСС.
По информации агентства, ущерб от действий Гуровича составил 320 млн рублей.
«Назначить Гуровичу наказание в виде 5 лет лишения свободы», — заявили в суде.
До этого в СУ СК РФ сообщали, что в Санкт-Петербурге возбуждено уголовное дело в отношении бывшего начальника управления по вопросам миграции регионального управления МВД.
Мужчину обвиняют в превышении должностных полномочий. С января 2020 года по январь 2023 года он незаконно содействовал в постановке на фиктивный миграционный учет иностранных граждан на территории города.
Также по делу о незаконной легализации 100 тыс. мигрантов в Санкт-Петербурге задержали бывшего начальника регионального управления по вопросам миграции.
Ранее Верховный суд одобрил запрет на «Тетрис» для заключенных.