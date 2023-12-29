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Экс-замначальника МЧС РФ осудили за превышение полномочий

Суд отправил экс-замглавы МЧС РФ на 5 лет в тюрьму за превышение полномочий

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Владимир Николаев/РИА Новости

Мосгорсуд приговорил бывшего заместителя начальника МЧС РФ Андрея Гуровича к пяти годам колонии за превышение должностных полномочий. Об этом сообщает ТАСС.

По информации агентства, ущерб от действий Гуровича составил 320 млн рублей.

«Назначить Гуровичу наказание в виде 5 лет лишения свободы», — заявили в суде.

До этого в СУ СК РФ сообщали, что в Санкт-Петербурге возбуждено уголовное дело в отношении бывшего начальника управления по вопросам миграции регионального управления МВД.

Мужчину обвиняют в превышении должностных полномочий. С января 2020 года по январь 2023 года он незаконно содействовал в постановке на фиктивный миграционный учет иностранных граждан на территории города.

Также по делу о незаконной легализации 100 тыс. мигрантов в Санкт-Петербурге задержали бывшего начальника регионального управления по вопросам миграции.

Ранее Верховный суд одобрил запрет на «Тетрис» для заключенных.

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