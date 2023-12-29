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Врач перечислил первые признаки рака кости

Онколог Бондарев: продолжительная боль является первым признаком рака кости

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Врач-онколог, хирург клиники «Евроонко» Александр Бондарев в интервью РИАМО перечислил признаки, которое могут указывать на остеосаркому, известную в народе как «рак кости». Он отметил, что это редкое заболевание, которое до сих пор вызывает много вопросов у специалистов. При этом, по его словам, важно быть внимательным к любым изменениям в организме.

«Одним из первых проявлений остеосаркомы является боль. Вначале она может возникать только во время сна или физических нагрузок, но со временем становится постоянной и мучительной. Если опухоль находится близко к коже и не прикрыта массивными мышцами, ее можно увидеть при визуальном осмотре и прощупать. Возникает отек», — рассказал врач.

Он добавил, что если опухоль сдавливает нерв, в пораженной области могут появиться онемение, покалывание и слабость мышц, вплоть до паралича. Эти симптомы, по его словам, могут возникать и при других заболеваниях, поэтому важно проконсультироваться со специалистом.

В 2023 году ученые из США провели эксперимент, в ходе которого удалось уничтожить 99% раковых клеток с помощью вибрирующих молекул, активируемых инфракрасным светом. Результаты испытания опубликованы в журнале Nature Chemistry.

Ранее врач назвала секрет долголетия, который защитит от рака и инфаркта.

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