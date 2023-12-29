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Стало известно, когда в Петербурге откроется станция метро «Горный институт»

«КП»: станцию метро «Горный институт» в Петербурге откроют осенью 2024 года

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Анатолий Медведь/РИА «Новости»

Станцию метро «Горный институт» в Санкт-Петербурге планируют открыть в сентябре 2024 года. Об этом kp.ru рассказал представитель вице-губернатора города Николая Линченко.

«Полагаем, что закончим строительство с опережением и станцию введут в эксплуатацию уже в сентябре грядущего года», — сообщил он.

В «Метрострое» изданию рассказали, что работы по строительству станции ведутся в соответствии с графиком.

«Окончание строительства станции запланировано на 2024 год», — говорится в сообщении пресс-службы «Метростроя Северной столицы».

В следующем году также планируют открыть участок Красносельско-Калининской линии, там ведется строительство пересадочного узла между новыми и старыми станциями.

22 декабря вице-губернатор Санкт-Петербурга Кирилл Поляков сообщил, что станцию метро «Ладожская» откроют после капремонта 27 января 2024 года, к 80-летию полного снятия блокады Ленинграда». Он также рассказал, как проверил ход капитального ремонта станции и убедился в соблюдении сроков. По его словам, поменялся внешний вид вестибюля – специалисты переоблицевали стены и колонны, восстановили форму люстры, витражи на центральном фасаде.

Ранее сообщалось, что в метро Петербурга мужчина начал душить девушку, когда услышал, что она матерится.

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