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Движение по Крымскому мосту возобновили

Крымский мост снова открыли для проезда автотранспорта

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Alexey Pavlishak/Reuters

Крымский мост снова открыли для проезда машин. Об этом сообщил Telegram-канал оперативной информации о ситуации на объекте.

«Движение автотранспорта по Крымскому мосту возобновлено», — уточнили в сообщении.

Временный запрет на проезд автотранспорта ввели на мостовом переходе через Керченский пролив в пятницу, 29 декабря, около 8 часов утра. Ограничение действовало примерно 20 минут. В 7:57 по московскому времени появилась информация, что движение автотранспорта по Крымскому мосту временно перекрыто. Затем, в 8:22 минуты опубликовали сообщение о возобновлении движения по мосту.

В 9:00 в Telegram-канале написали, что с обеих сторон Крымского моста затруднений в проезде к досмотровым пунктам нет. Инфраструктурный объект периодически закрывают для проезда в целях безопасности. Власти республики обращают внимание, что Крымский мост — стратегический объект, безопасность которого находится в приоритете.

В середине декабря президент РФ Владимир Путин рассказывал о попытках построить Крымский мост при Николае II и Сталине.

Ранее в Крыму заявили, что режим на Украине является преступным и направлен на разрушение.

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