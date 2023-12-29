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Крымский мост закрыли для проезда

Проезд автотранспорта по Крымскому мосту временно перекрыли

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Ulf Mauder/Global Look Press

Крымский мост временно перекрыли для движения транспорта. Об этом сообщили в Telegram-канале оперативной информации о ситуации на мостовом переходе.

«Движение автотранспорта по Крымскому мосту временно перекрыто», — уточнили в сообщении.

Пассажиров и водителей, которые находятся на объекте транспортной инфраструктуры и в зоне досмотра, попросили сохранять спокойствие и следовать указаниям сотрудников транспортной безопасности.

Власти республики обращают внимание, что Крымский мост — стратегический объект, безопасность которого — в приоритете.

21 декабря по Крымскому мосту уже временно перекрывали движение. Позже, спустя чуть более часа после перекрытия, объект открыли для проезда. Сообщение появилось в канале в 16:13 по московскому времени.

В середине декабря президент РФ Владимир Путин, выступая на пленарном заседании IV Железнодорожного съезда, рассказывал о попытках построить Крымский мост при Николае II и Сталине.

Ранее в Крыму заявили, что режим на Украине является преступным и направлен на разрушение.

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