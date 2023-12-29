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Наследница компании L'Oréal стала первой женщиной с состоянием $100 млрд

Внучка основателя L'Oréal стала первой женщиной в мире с состоянием $100 млрд

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Michael Weber/imageBROKER/Global Look Press

Внучка основателя парфюмерно-косметической компании L'Oréal Франсуаза Бетанкур Майерс достигла нового рекорда в личном благосостоянии, став первой женщиной в мире, чье состояние превысило $100 млрд. По данным Bloomberg Billionaires Index, на 28 декабря она обладает $100,2 млрд, что позволило ей занять 12-е место в списке самых богатых людей мира.

Согласно информации издания, сейчас женщина занимает зампредседателя совета директоров фирмы.

Forbes также оценивает состояние Майерс в $99,6 млрд и признает ее самой богатой женщиной на планете.

Рост акций L'Oréal до исторического уровня стал основной причиной увеличения состояния Франсуазы Бетанкур Майерс. Она и ее семья владеют около 35% акций компании. Ее сыновья Виктор-Жан и Николя также занимают высокие посты в L'Oréal.

L'Oréal была основана в 1909 году химиком Эженом Шулером для производства и продажи краски для волос. В1957 году компанию унаследовала его дочь и мать Франсуазы, Лилиан Бетанкур. В последний год жизни в 2017 году Лилиан Бетанкур была самой богатой женщиной в мире с состоянием в $39,5 млрд.

Отношения между Франсуазой и ее матерью не были простыми, и в последние годы жизни Лилиан они были вовлечены в служебные тяжбы по нескольким делам. Так, Франсуаза подала в суд на фотографа Франсуа-Мари Банье, обвиняя его в мошенничестве и получении почти $1 млрд от ее матери, которая страдала слабоумием. В результате Банье был признан виновным и осужден на 2,5 года тюрьмы, а также должен был выплатить Франсуазе компенсацию. Позже приговор был частично отменен.

До этого муж Натальи Водяновой покинул должность в холдинге на фоне скандала с Dior.

Ранее депутат предложил выкупать детей у женщин, которые хотят сделать аборт.

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