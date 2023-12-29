Жителям Ярославской области вернули свет

Под Ярославлем в пяти из восьми районах, где объявлен режим чрезвычайной ситуации, частично восстановили электричество. Об этом сообщает губернатор региона Михаил Евраев в Telegram-канале.

«Продолжаются работы в Ростовском и Борисоглебском районах и городском округе Переславль-Залесский. По словам представителя «Россети Центр», ситуация выровняется к полуночи, если не произойдет новых случаев падений деревьев на линии», — пишет Евраев.

Он добавил, что над устранением неполадок работают 500 сотрудников.

Главной причиной стали несвоевременная расчистка просек ЛЭП и сильнейший снегопад. Мокрый тяжелый снег, налипающий на деревья и провода, приводит к их обрыву.

До этого в Ярославской области ввели режим чрезвычайной ситуации (ЧС) из-за сложной ситуации с электросетями в результате снегопада и налипания на линии электропередачи (ЛЭП).

Ранее метеоролог Шувалов предсказал, что частота стихийных бедствий в России будет увеличиваться.