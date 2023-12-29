Эксперт объяснила, как бюджетно выбирать новогодние подарки на маркетплейсах

Поиск подарков в офлайне может пробить брешь в бюджете. Поэтому многие стараются находить презенты на маркетплейсах. О том, как не нарваться на плохую подделку или не купить то, чего совсем не планировали, «Газете.Ru» рассказала Дарья Татаринова, генеральный директор фулфилмент-оператора «TEAM DEEM».

Первый шаг — перед покупкой товара проверить историю стоимости.

«Так вы поймете, действительно ли действует скидка или цену завышали специально, чтобы снизить до старого уровня. Кроме этого, ищите промокоды на специальных сайтах и используйте при заказе. Можно дождаться акций с кешбэком, если покупка не срочная. Главное — старайтесь приобретать вещи понемногу. Так вы войдете в число лояльных клиентов, для которых маркетплейс автоматически начисляет скидки», — объяснила эксперт.

Перед тем как начать искать подарки, тщательно проанализируйте и сделайте список именно тех вещей, которые хотите купить родным и друзьям. Найдите по ним промокоды, откройте кешбэк сервисы.

«Старайтесь выбирать акционные товары со скидками. Но не покупайтесь на скидку 80%. У другого продавца такой же товар может стоить по цене ниже даже без скидки. Сравнивайте похожие товары продавцов. Например, если вы хотите приобрести подарок не дороже 2000 рублей, ищите именно за эту цену. Старайтесь использовать бонусные карты маркетплейса, если есть. Так вы получите не только бонус, но и кешбэк. Для друзей и коллег можно приобретать максимально бюджетные сувениры. А затем красиво упаковать. И заказывайте товары заблаговременно, чтобы не попасть в казусную ситуацию. Ближе к праздникам доставка может опаздывать или вовсе не прийти», — резюмировала Татаринова.

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