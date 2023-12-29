Россиянам назвали популярные способы справиться с похмельем, которые не работают

После употребления большого количества алкоголя многие сталкиваются с таким неприятным явлением, как похмелье. Бороться с этим неприятным недугом самостоятельно не всегда эффективно и может еще больше усугубить картину. Об этом «Газете.Ru» рассказала врач-гастроэнтеролог «СМ-Клиника» Екатерина Мельникова.

«Первая правило — не опохмеляйтесь. После повторного употребления алкоголя на следующий день в крови в большом количестве вырабатывается ацетальдегид, который вызывает неприятные ощущения в виде головной боли и тошноты. Если ацетальдегид взаимодействует с дофамином, который выделяется при употреблении новой порции алкоголя, то в результате этой реакции образуется новое вещество с морфиноподобными свойствами. Как итог, алкогольная зависимость при опохмелении развивается в геометрической прогрессии», — объяснила она.

При этом, если вы решили поправить здоровье рассолом — это смело можно делать.

«Соленые огурцы — хорошо, маринованные — нет. Не пейте маринад вместо рассола. Потому что в маринаде содержится уксус, который тормозит работу печени по переработке вредных продуктов распада алкоголя», — подчеркнула врач.

Не стоит также вести борьбу с тошнотой.

«Если тошнит, то пейте больше чистой воды и вызывайте рвоту. Не принимайте противорвотные лекарственные средства, такие как Церукал, Домперидон, ведь они могут вызвать нарушение ритма сердца», — предупредила Мельникова.

Кроме этого, с похмелья иногда хочется отыскать волшебную таблетку, чтобы снять головную боль.

«В роли волшебника у большинства выступает Парацетамол — популярный анальгетик и жаропонижающее, который есть в аптечке у каждого. Однако это самый гепатотоксический препарат. Суточная доза Парацетамола для взрослых не должна превышать четырех граммов, рекомендовано принимать однократно не более одного грамма (две таблетки). Но в сочетании с алкоголем даже треть дозы лекарственного препарата будет достаточно, чтобы вызвать печеночную недостаточность. Не прибегайте к самолечению. Если по неосторожности произошла алкогольная интоксикация, проконсультируйтесь с врачом», — резюмировала врач.

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