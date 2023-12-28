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Под Саратовом мужчину обвинили в обмане более 100 человек при продаже билетов и туров

В Саратовской области мужчину обвинили в обмане более 100 людей

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Shutterstock

В Саратовской области завершено расследование уголовного дела гражданина, которого подозревают в обмане более чем сотни местных жителей. Об этом сообщает управление МВД по региону.

По версии следствия, предприниматель размещал объявления о продаже билетов на концерты знаменитостей. Помимо этого, он предлагал организацию туристических поездок.

Желающие приобрести билеты отдавали мужчине деньги, но он не выполнял свои обязательства и тратил средства клиентов на собственные нужды.

«От действий 42-летнего обвиняемого в мошенничестве пострадало 103 жителя Саратова и области», – сообщается в публикации.

Сотрудники СК РФ установили, что обвиняемый причастен к 83 эпизодам. Дело направили на утверждение обвинительного заключения в прокуратуру.

Ранее в Петербурге гендиректор стройфирмы получил срок за хищение денег у Минобороны РФ.

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