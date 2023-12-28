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Петербуржца, который сломал шлагбаум и агрессивно вел себя с семьей с ребенком, арестовали

В Петербурге суд арестовал мужчину, сломавшего шлагбаум

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В Петербурге суд заключил под стражу мужчину, которого подозревают в нападении на семью. Об этом сообщает 78.ru со ссылкой на прокуратуру региона.

Обвиняемый признал свою вину и сам пришел в полицию, когда узнал, что его разыскивают. Мужчина готов возместить материальный ущерб пострадавшей.

«Избрана мера пресечения в виде ареста на два месяца, будем обжаловать. Еще предстоит много работы, это пока только начало данного уголовного дела», – сообщил адвокат мужчины в беседе с журналистами.

Инцидент произошел на территории жилого комплекса во Всеволожском районе. Мужчина вступил в конфликт с семьей с ребенком и, по словам родителей, нанес последнему удар. Помимо этого, россиянин сломал шлагбаум.

Ранее в Подмосковье арестовали подростка, который готовил вооруженное нападение на свою школу.

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