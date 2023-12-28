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Младенец, получивший ожоги от кипятка, перенес пересадку кожи

В Башкирии провели операцию по пересадке кожи шестимесячному ребенку

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Айрат Рахматуллин/VK

В Уфе врачи прооперировали получившего серьезные ожоги младенца. Об этом рассказал министр здравоохранения Башкирии Айрат Рахматуллин.

Пересадка кожи на голове и правой руке потребовалась шестимесячному мальчику, который опрокинул на себя чайник с кипятком. Врачи Республиканского ожогового центра зафиксировали у юного пациента 32% поражения поверхности тела и провели операцию.

После хирургического вмешательства медики осуществляли перевязки с атравматическими и абсорбирующими раневыми покрытиями. При этом ребенок продолжал восстанавливаться, находясь на флюидизирующей кровати. В этой металлической ванне лежат маленькие шарики, под действием подающегося снизу подогретого воздуха образующие «воздушную подушку», на которой лежит пациент.

«При этом травмированная кожа почти не соприкасается с плотной поверхностью, что облегчает состояние и ускоряет процесс заживления», — подчеркнул глава республиканского минздрава.

Ранее в Туапсе ребенок проглотил батарейку, у него диагностировали ожог пищевода.

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