Стала известна личность задержанного за подготовку теракта в Кельнском соборе

Задержанный планировал устроить теракт в момент рождественского богослужения в Кельнском соборе. Об этом пишет Bild.

30-летнего мигранта из Таджикистана задержали на территории земли Саар. Он входил в террористическую ячейку из семи человек, раскрытую Федеральным ведомством уголовной полиции еще летом, но местный суд отпустил исламиста на свободу. Как было установлено, задержанный наблюдал за собором в Кельне, его подельники также собирались подорвать собор Святого Стефана в Вене.

Сначала полиция задержала пятерых подозреваемых, сейчас под стражей находится только один из них. По некоторым данным, взрыв готовили террористы из афганского ответвления ИГИЛ (организация запрещена в России) — ИСПК, эта группировка конкурирует с исламистским движением «Талибан» (организация запрещена в России) в Афганистане.

23 декабря стало известно, что ячейка исламистов планировала серию терактов в Кельне, Вене и Мадриде под Рождество. К поиску взрывчатки в Кельнском соборе привлекли собак-ищеек.

После предупреждения о подготовке теракта собор стали охранять в усиленном режиме. 27 декабря около церкви было замечено 11 полицейских машин.

Ранее в Киргизии предотвратили теракт в православной церкви.