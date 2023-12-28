В Пакистане отказались от празднования Нового года

В Пакистане в знак солидарности с Палестиной запретили все празднования, связанные с Новым годом. Соответствующее решение приняли местные власти, заявил временный премьер-министр Пакистана Анваар-уль-Хак Какар. Об этом сообщает телеканал Geo.

«Пакистанский народ находится в печальном состоянии ... поэтому, принимая во внимание ситуацию, правительство Пакистана решило запретить все празднования, связанные с Новым годом», — сказал Какар в телеобращении.

Он также призвал пакистанцев «проявить солидарность с угнетенными палестинцами и соблюдать простоту с рассветом Нового года».

До этого премьер Израиля Биньямин Нетаньяху назвал «дерадикализацию» всего палестинского общества условием мира в секторе Газа.

В начале октября силы палестинского движения ХАМАС совершили крупную ракетную атаку на Израиль, объявив о начале операции «Наводнение Аль-Акса». В рамках нападения тысячи боевиков проникли на территорию еврейского государства, захватили боевую технику и взяли в плен более двухсот человек. В ответ Израиль запустил операцию «Железные мечи» в секторе Газа, пообещав уничтожить ХАМАС. Действия еврейского государства привели к блокаде палестинского анклава, массовым бомбардировкам и требованию об эвакуации более 1 млн человек на юг региона.

22 ноября Израиль одобрил сделку с ХАМАС об освобождении заложников, удерживаемых в секторе Газа. Согласно соглашению, будет объявлено четырехдневное перемирие, во время которого ХАМАС освободит 50 женщин и детей. Кроме того, к остальным заложникам для оказания необходимой медицинской помощи будут допущены представители Красного Креста. Как заявлял постпред Израиля при ООН Гилад Эрдан, после завершения паузы Израиль продолжит решать задачи в палестинском анклаве. Перемирие сторон начало работать с 24 ноября, но было прервано Израилем 1 декабря под предлогом невыполнения условий по освобождению заложников со стороны ХАМАС.

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