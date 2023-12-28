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В Таиланде задержали психолога-нелегала из России

В Таиланде задержали россиянина, который жил без виз и разрешений 20 месяцев

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Alexandra Schuler/Global Look Press

Полиция Таиланда задержала на острове Самуи гражданина РФ, который находился в стране в течение 20 месяцев после окончания срока действия визы. Об этом сообщила газета Bangkok Post.

По данным издания, 41-летнего россиянина Дмитрия Одинцова арестовали во вторник, 26 декабря, во время предновогодней кампании по выявлению иностранцев-нарушителей визового режима. Таиландская виза гражданина РФ закончилась 24 апреля 2022 года.

Газета уточнила, что за грубое нарушения визового режима россиянину грозит депортация и занесение в черный список, который не позволит ему когда-либо вернуться в Таиланд. По версии полиции, Одинцов оказывал находящимся в Таиланде россиянам услуги психотерапевта, публикуя свою рекламу в интернете на русском языке. Он принимал клиентов по тарифу 2 500 таиландских бат (около 7 000 рублей) за сессию.

В начале ноября Тайланд запустил безвиз на 90 дней для россиян.

Ранее эксперты туротрасли назвали самые популярные у россиян зарубежные направления.

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