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Причиной посадки Ан-24 на лед реки в Якутии мог стать сильный туман

«Авиаторщина»: Ан-24 мог сесть на реку в Якутии из-за сильного тумана

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Восточно-Сибирская транспортная прокуратура

Причиной нештатной посадки Ан-24 на лед замерзшей реки в Якутии, вероятно, стал сильный туман. Об этом сообщает Telegram-канал «Авиаторщина».

Согласно публикации, самолет Ан-24 «Полярных авиалиний» вылетел из Якутска в Зырянку при приемлемой погоде, не мешающей взлету и посадке.

При приближении к аэропорту Зырянки самолету дали разрешение на посадку, но за 57 километров до точки прибытия диспетчер сменил схему захода из-за тумана на взлетно-посадочной полосе, пишет Telegram-канал. Экипаж увидел полосу не сразу, однако вскоре сообщил о готовности к посадке. При этом, по словам командира, на земле стояла дымка.

На высоте 100 метров Ан-24 вошел в приземный туман и в итоге промахнулся мимо ВВП примерно на 80 метров, мягко и без явных происшествий сев на лед замерзшей реки, отмечает Telegram-канал.

Никто из пассажиров не пострадал, самолет не получил видимых повреждений.

28 декабря сообщалось, что севший вне взлетной полосы самолет в Якутии ввели в эксплуатацию более 50 лет назад.

СК РФ начал проверку случившегося.

В Росавиации заявили, что буксировку севшего на реку Ан-24 произведут позже.

Ранее авиаэксперт призвал не «бить» экипаж Ан-24 за посадку на реке.

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