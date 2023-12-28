Политолог объяснил значимость института доверенных лиц кандидата в президенты

Россия — патриархальная страна, власть воспринимается простыми людьми как особый институт. И чтобы эта «особость» не перекашивала восприятие рядового россиянина масштабной фигуры кандидата в президенты, с которой простой гражданин не всегда себя может себя соотносить, появляется институт доверенных лиц. В результате с простым россиянином общается не институт президента, а происходит диалог человека, пусть и известного, с человеком. Такое мнение в беседе с «Газетой.Ru» высказал научный руководитель института региональных проблем, доцент Финансового университета при правительстве РФ Дмитрий Журавлев.

По мнению эксперта, задача института доверенных лиц кандидата в президенты очень значима.

«Актерам, врачам, писателям, спортсменам, ученым, общественным и государственным деятелям делегировали важный разговор с представителями различных социальных групп и слоев общества. Доверенные лица представляют кандидата, который чисто физически не может объехать все уголки страны и охватить огромную аудиторию, в различных форматах и на разных площадках», — отметил Дмитрий Журавлев.

Так, по его словам, доверенные лица кандидата в президенты РФ Владимира Путина как никто другой понимают значимость изменений, произошедших в различных сферах жизни, осознают, насколько важно сохранить курс на дальнейшее развитие, предложенный и реализуемый главой государства.

Эксперт подчеркивает, что список доверенных лиц Владимира Путина отражает масштабы поддержки президента со стороны всех социальных и профессиональных групп.

«Личностный контакт Владимира Путина с гражданами России происходит во время «прямой линии» президента, но она не может длиться бесконечно, а благодаря институту доверенных лиц происходит «выделенная прямая линия» по всей стране в лице уважаемых, достойных и известных людей», — считает доцент Финансового университета.

Ранее ЦИК России утвердил список из 346 доверенных лиц кандидата в президенты РФ Владимира Путина. Подготовка документов на доверенных лиц кандидата продолжается. Их общее число может составить до 600 человек. В списке — лидеры в своих профессиональных областях, представители творческих профессий, уважаемые общественники.