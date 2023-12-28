В Петербурге заявили об угрозах семье избитого инвалида СВО

Семье участника СВО, которого избили в Петербурге из-за конфликта вокруг припаркованного на тротуаре «Лексуса», поступают угрозы. Об этом со ссылкой на Следственный комитет России сообщает «Фонтанка».

«Проводится доследственная проверка по заявлению матери участника СВО о поступающих в сети Интернет угрозах физической расправы в отношении ее и сына», — говорится в сообщении СК.

По информации «Фонтанки», конфликт произошел 18 декабря. Участник СВО, потерявший в боях руку, вместе с женой шел по Биржевому переулку Петербурга и сделал замечание двум мужчинам, перегородивших «Лексусом» тротуар. Перепалка закончилась дракой с избиением инвалида.

Нападавших задержали и заключили под стражу, в отношении них возбуждено уголовное дело, которое теперь будет передано для расследования в центральный аппарат СКР.

25 декабря сообщалось, что в Пскове наказали женщину, которая в общем чате оскорбила инвалида СВО. За грубое поведение ей назначили штраф.

11 декабря стало известно, что правительство России расширило план мероприятий по повышению уровня занятности граждан с инвалидностью, в том числе участников СВО.

Ранее участникам СВО одобрили продление кредитных каникул до конца 2024 года.