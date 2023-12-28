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В Москве задержали 20-летнего Вандама с наркотиками

Shot: в Москве задержан украинец Вандам с наркотиками

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Сергей Петров/NEWS.ru/TACC

В Москве с наркотиками задержали 20-летнего гражданина Украины по имени Вандам Янов. Об этом сообщает Telegram-канал Shot.

По информации Telegram-канала, молодого человека задержали в районе Чертаново Центральное. Он нервно шагал по улице, а при виде сотрудников полиции попытался перейти на другую сторону.

«Во время общения с патрульными парень вообще поплыл и начал паниковать. Решили его досмотреть. В кармане куртки нервного товарища полицейские нашли увесистый полиэтиленовый пакет с белым порошком», — говорится в сообщении.

Вещество, найденное у задержанного, отдали на экспертизу. Задержанный оказался 20-летний гражданин Украины. Стражи порядка проверяют законность его нахождения на территории России.

До этого сотрудники центра «Э» заставили крымчанина с подписью в виде проукраинского лозунга извиниться на камеру.

Житель Алупки Денис Гриценко опубликовал в соцсети фото первого разворота российского паспорта, при получении которого оставил в графе «личная подпись» надпись «Слава Украине».

Ранее в Подмосковье уроженец Таджикистана лишился гражданства РФ за уклонение от армии.

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