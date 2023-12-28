В Петербурге в новогоднюю ночь не будет салюта

В Санкт-Петербурге не будет салюта в новогоднюю ночь. Об этом сообщает пресс-служба администрации города на официальном сайте.

Как следует из анонса праздничной программы, в новогоднюю ночь петербуржцев и гостей города ждут концерт-марафон, мультимедийное шоу и выступления танцевальных коллективов.

«Праздничная программа начнется в 22.00 с мультимедийного шоу «Петербург. Было – стало – будет» на фасаде Главного штаба. В 23.00 на сцену выйдут кавер-группы, чтобы исполнить любимые новогодние хиты и популярные песни», — говорится в сообщении.

Комитет по культуре не анонсировал проведение праздничного салюта.

До этого врач-травматолог АО «Медицина» Сергей Малыхин рассказал, что при неумелом обращении с пиротехникой есть риск получить серьезные ожоги. По его словам, опаснее всего близко разглядывать фейерверк, который, как кажется, уже «отстрелял свое».

Ранее собаководам рассказали, как подготовить питомца к салютам.