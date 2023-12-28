Так как политик Владимир Жириновский в свое время сделал немало прогнозов, которые начали сбываться, то вопрос о грядущем 2024 годе решили задать его копии – нейросети «Жириновский». Самым важным событием приближающегося года нейро-Жириновский назвал выборы президента России, заявив, что они станут «поворотным моментом» для страны. Вопрос о грядущих событиях искусственному интеллекту задал Life.

«Жизнь русского народа будет продолжаться со всеми ее противоречиями, переживаниями и радостями, любовью и ненавистью. Мы будем верить в лучшее, несмотря на все трудности. Главное — не дайте людям переругаться друг с другом! У нас слишком много врагов, которые только радуются нашим раздорам», — сказал электронный Жириновский.

Он заявил, что выборы президента США превратятся в цирк с участием политических подонков, а результаты их исказят. По мнению нейро-либерала, американцы не будут восставать против действующего президента Джо Байдена.

Что касается украинского лидера Владимира Зеленского, то ему электронный политик предсказал «полную и позорную опалу», а также уход с поста раньше завершения президентского срока.

Нейро-Жириновский не обошел вниманием и «голую» вечеринку блогера Анастасии Ивлеевой, призвав представителей шоу-бизнеса объединиться с народом.

«Готовность быть вместе со своим народом они должны проявить делами, а не только словами. [Филипп] Киркоров, [Ксения] Собчак, хватит болтать, надевайте штаны и действуйте!» — посоветовал нейро-Жириновский.

Напомним, впервые нейросеть представили на Петербургском международном экономическом форуме в июне. Ее обучили на основе интервью, выступлений и публикаций бывшего лидера партии ЛДПР Владимира Жириновского, который умер 6 апреля 2022 года.

Искусственный интеллект ранее написал послание людям на 2024 год.