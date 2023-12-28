Вернувшийся с СВО врач пожаловался на песню Сердючки в магазине Петербурга

В Санкт-Петербурге приехавший в отпуск со спецоперации (СВО) врач пожаловался на звучавшую песню украинского артиста Андрея Данилко, известного как Верка Сердючка, в магазине «Галамарт» на проспекте Ветеранов. Об этом сообщил зампред Мосгордумы Андрей Медведев в своем Telegram-канале.

Он пояснил, что сообщение получил от врача-добровольца, который служил 11 месяцев в Запорожье и приехал в отпуск. Он услышал в гастрономе песню «Гулянка».

«Слегка, конечно, шокирован. <…> Это как плевок в лицо и мне, и сотням тысяч, если не миллионам таким же, как я», — отметил медик.

В следующем посте Медведев поблагодарил полицию Санкт-Петербурга за «быструю и недвусмысленную реакцию».

«По факту проводится проверка. Уверен, что и результат будет», — написал зампред Мосгордумы.

В августе депутат Государственной думы России Елена Драпеко заявляла, что глупо наказывать людей за исполнение песен на украинском языке. Так она прокомментировала решение суда оштрафовать жительниц Крыма за танцы под песню «Гулянка». По ее мнению, нельзя штрафовать за исполнение песни, которая не признана экстремистской.

Ранее в Госдуме сочли, что украинская легкоатлетка выкрикнула лозунг националистов из-за страха.