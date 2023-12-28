Врачи назвали самые частые травмы москвичей в новогодние праздники

В Москве в числе самых распространенных травм, которые жители получают во время новогодних праздников, — переломы, ожоги, травмы от падений, рассказал заместитель главврача по медицинской части Станции скорой и неотложной медицинской помощи им. А.С.Пучкова Евгений Данилов. Также часто горожане травмируются из-за ошибок в использовании пиротехники, передает его слова газета «Известия».

В новогодние праздники возрастает нагрузка на врачей скорой помощи. Помимо травм, многие обращаются к медикам из-за отравлений, отметил Данилов. Он призвал быть горожан осторожными, напомнив также о еще одной частой причине вызова «скорой» – ОРВИ.

«Мы с вами не должны забывать, что в период новогодних праздников, все же это зима, ситуация с обстановкой по гриппу и острым респираторным заболеваниям (ОРВИ) не отступает и, соответственно, заболеваемость сохраняется. Мы тоже оказываем помощь пациентам с ОРВИ», — подчеркнул врач.

Напомним, специалисты отмечают, что в целом по России самые частые причины обращения в «скорую» в это время года – это травмы, связанные с холодом. В их числе обморожение, переохлаждение в алкогольном опьянении. Также часто люди обращаются к врачам из-за обострившихся заболеваний на фоне переедания.

Врачи ранее дали россиянам советы, как не заболеть под Новый год и после него.