Фалеристы оценили стоимость ордена сына Ивана Грозного после упразднения награды РПЦ

Глава ассоциации коллекционеров фалеристов Сергей Бычков заявил «Газете.Ru», что упразднение Синодом РПЦ ордена благоверного царевича Димитрия не сильно отразится на его стоимости. По его словам, цена такой награды зависит от спроса и количества награжденных.

«Я думаю, она и так имела определенную свою цену. Это тот же рынок, это экономические отношения, спрос, интерес, количества награждений. Это тоже влияет на стоимость награды. Я думаю, что это не столь существенное влияние будет иметь для коллекционеров-фалеристов. Та цена, которая у нее была с учетом количества награждений, она примерно в том же ракурсе будет», — сказал он.

По словам Быкова, упразднение ордена не станет большой трагедией — для людей, получивших его, награда будет действующей.

«Ничего такого существенного для государственной деятельности в масштабах страны оно не имеет. То есть такой трагедии большой оно не будет иметь, поскольку эта награда тем людям, которые уже ее получили. Они получили ее заслуженно, она уважаемая, почитаемая и знаковая, и никто не запретит ее носить. Она остается действующей наградой уже для людей, которые ее получили», — пояснил он.

Накануне, 27 декабря, синод Русской православной церкви (РПЦ) принял решение об упразднении ордена царевича Димитрия.

Орден благоверного царевича Димитрия был учрежден в 1997 году по решению патриарха Алексия II совместно с Российским детским фондом. Им награждались граждане и организации за выдающиеся заслуги в деле попечения и защиты детей, оказавшихся в сложной жизненной ситуации, в первую очередь инвалидов, сирот и беспризорников. С 2018 по 2022 год орденом были награждены 18 человек.

Царевич Дмитрий был младшим сыном царя Ивана Грозного. В 1591 году в возрасте восьми лет он погиб в Угличе при загадочных обстоятельствах. Противники будущего царя Бориса Годунова обвинили его в зверском убийстве царевича, эта же версия описывается у Карамзина и у Пушкина в «Борисе Годунове». Смерть Дмитрия вызвала в стране политический кризис, названный «Смутным временем», продолжавшийся вплоть до 1613 года. В России появилось большое количество самозванцев, выдававших себя за спасшегося царевича. Самыми известными из них были Лжедмитрий I и Лжедмитрий II.

В 1606 году царевич Дмитрий был канонизирован как «угличский и московский и всея Руси чудотворец» — он считается покровителем детей-сирот и инвалидов. День его памяти отмечается 28 мая (15 мая по старому стилю).

Патриарх Кирилл заявил о вреде психологии для священников.