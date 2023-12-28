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Тренера детского спортивного клуба осудили за домогательства к детям

В Минусинске 76-летний детский тренер осужден на 15 лет за домогательства

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Виталий Белоусов/РИА «Новости»

В Красноярском крае 76-летний тренер детского клуба признан виновным в насильственных действиях сексуального характера в отношении трех несовершеннолетних воспитанниц туристической секции. Об этом сообщает ГСУ СК РФ региона.

Следствию удалось доказать в суде, что 76-летний тренер по скалолазанию из Минусинска виновен в трех эпизодах насильственных действий сексуального характера.

Во время турпоходов в 2010, 2021 и 2022 году он домогался трех воспитанниц секции, самой младшей из них было восемь лет. О преступлениях стало известно осенью прошлого года, когда одна из девочек обвинила тренера в том, что он запускал ей руку под нижнее былье и заставлял ее трогать его половые органы.

Приговором суда обвиняемому назначено наказание в виде 15 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима.

Ранее в Петербурге 53-летнего педиатра обвинили в том, что он домогался школьницы на приеме.

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