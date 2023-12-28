Российское интернет-издание выпустило печатный журнал

Проект «Сноб» выпустил 104-й номер журнала. Тема нового выпуска — страсть.

«Одних страсть возносит. Других — губит. 104-й номер журнала посвящен людям, которые смогли свою страсть обуздать», — написал в своей колонке главный редактор 104-го номера журнала Никита Павлюк-Павлюченко.

В новом номере читателям представили творческие обзоры, интервью со звездами и авторские статьи, раскрывающие широкий круг тем.

«Если страсть присутствует, значит, мы еще живы. Будем жить», — подчеркнула издатель проекта Марина Геворкян.

В конце ноября проект «Сноб» опубликовал список победителей 12-й ежегодной премии «Сделано в России». Лауреаты были объявлены на Новой сцене Театра на Таганке.

Церемония награждения победителей прошла в формате спектакля. Режиссер-постановщик — Александр Шумилин, основатель независимого театрального коллектива из Перми «немхат».

Ранее сообщалось, что российскому аналогу «Евровидения» еще не придумали название.