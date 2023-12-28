В Подмосковье запустят единую платформу местных новостей

Власти Московской области намерены запустить в будущем году портал Regions.ru, который объединит новости из разных муниципалитетов региона. Об этом зампред правительства области Вячеслав Духин рассказал в интервью телеканалу «360», пообещав, что в 2024 году муниципальные СМИ выйдут на «качественно новый уровень».

Духин отметил работу федеральных и региональных СМИ, подчеркнув, что муниципальные им значительно уступают.

«А это тот пласт новостей, который иной раз людей интересует больше всего, — добавил он. — Человека очень волнует то, что происходит в его городе, на его улице в сфере ЖКХ, здравоохранения, образования. И эта информация тоже должна качественно производиться и качественно подаваться, в том числе на цифровых платформах».

В каждом городе региона должна появиться главная новостная площадка, причем как в виде электронного СМИ, так и в Telegram, добавил Духин.

Во многом с этой целью планируется запустить единый цифровой портал с новостями всех муниципалитетов. Заходя на сайт, человек будет видеть срез актуальных новостей, которые будут ему показываться в зависимости от территории проживания. Определяться это будет по IP.

«Там будут разделы не только по каждому муниципалитету Московской области, но и по всем основным городам», — пояснил Духин, добавив, что власти региона делают на эту платформу большую ставку.

Напомним, ранее он также заявил, что, несмотря на развитие цифровизации, власти Московской области предпочитают поддерживать связь с жителями в личном общении.

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