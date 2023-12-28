Полиция в Москве начала задержания поддерживающих фигурантов «Маяковского дела»

У Тверского суда в Москве полицейские задерживают людей, пришедших поддержать фигурантов «Маяковского дела». Об этом сообщает Telegram-канал «Осторожно, новости».

По данным информационного ресурса, у здания суда была задержана жена Артема Камардина Александра Попова. Кроме того, полицейские увели в автозак журналиста Евгения Куракина, съемочную группу НТВ и сотрудников Life.

27 декабря сообщалось, что сторона обвинения потребовала отправить в колонию участников «Маяковских чтений» Артема Камардина и Егора Штовбу по делу об экстремизме и «призывах к деятельности против безопасности государства».

28 декабря Тверской суд Москвы приговорил участников «Маяковских чтений» Артема Камардина и Егора Штовбу к 7 и 5,5 годам колонии.

«Маяковские чтения» — нетрадиционные чтения стихов у памятника поэту Владимиру Маяковскому в Москве, которые проходили до сентября 2022 года включительно, когда один из вечеров посвятили «антимобилизационным» стихам. После того, как присутствовавших у монумента участников чтений задержали и завели на них уголовные дела, «Маяковские чтения» приостановили свою деятельность.

Одному из задержанных, Артему Камардину, после задержания назначали психиатрическую экспертизу.

Ранее подозреваемого в похищении 70-летней пенсионерки задержали в Подмосковье.