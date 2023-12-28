В России может начаться эксперимент по маркировке стройматериалов

Минпромторг предложил с 1 февраля начать в России эксперимент по маркировке ряда строительных материалов. Это следует из проекта постановления правительства.

«Провести с 1 февраля 2024 года по 1 декабря 2024 года эксперимент <…> по маркировке <…> отдельных видов строительных материалов в потребительской упаковке», — уточнили в документе.

Под эксперимент попадают цемент, бетонные и сухие смеси, а также растворы в индивидуальной упаковке.

22 декабря в России анонсировали эксперимент по маркировке кормов для животных. Участниками экспериментов станут производители товаров, импортеры, а также организации оптовой и розничной торговли. Участие будет проводиться на добровольной основе.

Тем временем в Госдуме рассматривают законопроект об обязательной маркировке энергетиков надписями об их вреде. Предупреждающая надпись будет уведомлять потребителя об опасности их употребления.

Ранее стало известно, сколько россиян делает ремонт к Новому году