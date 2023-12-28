«Летаем на будильниках»: авиаэксперт призвал не «бить» экипаж Ан-24 за посадку на реке

Экипаж самолета Ан-24 совершил посадку на реке Колыме, так как мог принять ее за взлетно-посадочную полосу из-за погодных условий. Такое мнение в разговоре с «Газетой.Ru» выразил летчик-испытатель, заслуженный пилот РФ Вадим Базыкин. По его словам, к посадке вне взлетно-посадочной полосы в этом случае мог привести комплекс ошибок.

«В Якутии очень длинные расстояния между городами и поселками. Конечно, есть всегда точка возврата, рубеж ухода на запасной аэродром. Если он (пилот. — «Газета.Ru») прилетел туда, и погода была очень плохая, у него посадка выполняется без права на ошибку. Ему может уже либо не хватить топлива на запасной раз. Погода вдруг ухудшилась, но он знает этот аэродром очень хорошо. Приборы, которые стоят на этих самолетах, 60-х годов. Стрелочки погрешности у них уже не погрешности для 21-го века — промахнуться по полосе они позволяют. Система захода на посадку отсутствует в аэропортах, поскольку отсутствует сама по себе серьезная аэропортовая инфраструктура. Заброшенные аэропорты поддерживаются только благодаря людям. При заходе на посадку, если вы теряете полосу видимости, естественно, нужно уходить на второй круг. Наверное, он этого не сделал. Якутия сегодня — это бестеневое освещение, солнца нет, тени нет, не определить на глаз ни высоту, ни наклонную скорость, конечно, поэтому комплекс накапливает ошибки за ошибкой. Получилось то, что получилось. Я думаю, что это связано с погодными условиями», — сказал он.

По словам Базыкина, посадки бортов вне взлетно-посадочных полос приобрели системный характер. Он считает, что для предотвращения подобных ситуаций необходимо развивать аэропортовую инфраструктуру или разрабатывать новые самолеты.

«Это все системное. Здесь нельзя бить экипаж. Вот мы сколько раз уже бьем экипаж, а что, у нас что-то уменьшается? Абсолютно нет, это системное. Развивайте аэропортовую инфраструктуру, либо делайте самолеты, которым не нужна аэропортовая инфраструктура, самолет должен быть зрячий с глазами. Мы летаем на будильниках, то есть на приборах 20-го века, в этих самолетах стоят. Слава Богу, там еще поставили систему GPS, но она в сегодняшней ситуации не всегда качественно работает», — пояснил он.

Утром 28 декабря самолет Ан-24 с 30 пассажирами и четырьмя членами экипажа на борту совершил посадку вне взлетно-посадочной полосы в аэропорту поселка Зырянка в Якутии и приземлился на реку Колыма. Внештатная посадка произошла во время выполнения рейса ЯП217 по маршруту Якутск — Зырянка — Среднеколымск. В результате ЧП никто не пострадал, сам борт не получил повреждений. Как сообщила транспортная инфраструктура, причиной посадки стала ошибка экипажа.

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