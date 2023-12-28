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В Турции в результате крупной аварии погибли 10 человек

TRT: 10 человек погибли и более 50 пострадали из-за цепной аварии в Турции

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AP

В результате крупной аварии на северо-западе Турции 10 человек погибли и 59 пострадали. Об этом сообщает телеканал TRT.

По данным канала, на междугородной трассе в провинции Сакарья столкнулись семь транспортных средств.

Глава минздрава Турции Фахреттин Коджа уточнил, в результате аварии пострадали 59 человек, восемь из которых находятся в тяжелом состоянии. По его информации, инцидент произошел 28 декабря в 04:36 на шоссе Сакарья «Мармара северная» в районе Текелер. Пострадавших доставили в больницы 30 машин скорой помощи, написал министр в соцсети X (бывшая Twitter).

Губернатор провинции Сакарья Яшар Карадениз уточнил, что все погибшие и пострадавшие являются гражданами Турции. По его словам, всего задействовано 10 больниц в Сакарье и соседних регионах.

По предварительной информации, причиной ДТП стал плотный туман.

«На месте сейчас продолжают работу все наши службы, полиция, Управление по чрезвычайным ситуациям, медики, следователи. Предварительно считается, что часть погибших и пострадавших — это люди, которые после первого столкновения вышли на дорогу, и их сбили другие машины», — сказал Карадениз.

23 декабря на Новорижском шоссе в городском округе Красногорск произошло массовое ДТП с участием 13 автомобилей.

В ноябре 2022 массовая автомобильная авария произошла на единственной федеральной трассе Камчатки — А-401. На дороге столкнулись 17 автомобилей. Отмечалось, что ДТП произошло из-за того, что одну из машин занесло на обледенелой трассе, после чего и пошла «цепная реакция».

Ранее в Суэцком канале судно врезалось в мост.

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