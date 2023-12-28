Врач рассказал, каким спортом можно заниматься после 50 лет

Людям старше 50 лет особенно полезно гулять, в качестве двигательной активности также подойдут спокойное катание на лыжах и плавание в бассейне. Об этом Pravda.Ru рассказал практикующий врач-ревматолог, невролог, академик российской Академии Медико-Технических Наук Павел Евдокименко.

При этом занятия спортом в пожилом возрасте лучше вводить в свой распорядок постепенно, отметил врач.

«Если человек старше 50-ти, то слишком активно бегать и уж тем более прыгать не стоит. Пожилой человек никогда не занимался спортом и тут вдруг решает: а начну-ка я бегать или прыгать. Ко мне люди приходят, после прыжков на батуте после 50-ти лет, с травмами мениска, травмами спины. И от активного бега тоже могут быть травмы мениска. Потому что если человек нетренированный к этому возрасту и вдруг он решил заняться, то это порою грустно кончается», — сказал Евдокименко.

Он также отметил, что в Китае представители старшего поколения занимаются цигуном. Это спокойный вид двигательной активности, который позволит развивать дыхательную систему и координацию, пояснил эксперт.

«У нас в России сейчас группы цигун тоже можно найти», — добавил ревматолог.

Накануне Павел Евдокименко говорил, что в период новогодних праздников и застолий важно не забывать про двигательную активность. Он отметил, что активности могут быть любыми, их стоит подбирать, ориентируясь на погодные условия и свои физические возможности.

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