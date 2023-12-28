Россиянам назвали самый опасный компонент оливье

Майонез является самым опасным ингредиентом в оливье, которое стало традиционным блюдом на новогоднем столе. Об этом Life рассказала руководитель направления микробиологии компании «Новабиом» Софья Цветикова.

«В жирных соусах очень легко размножаются бактерии золотистого стафилококка. Поэтому использовать рекомендуется только свежий соус, который вы только что открыли. Не стоит хранить открытую пачку майонеза в холодильнике месяцами: соус рекомендуется покупать небольшими упаковками, чтобы долго не залеживался», — предупредила она.

По ее словам, покупной майонез можно заменить нежирной сметаной или натуральным йогуртом. Это позволит сделать салат более полезным для кишечника. Чтобы не допустить размножения болезнетворных бактерий, блюдо рекомендуется заправлять соусом прямо перед подачей и в том количестве, которое получится съесть сразу, заключила Цветикова.

Доцент кафедры профессионального и технологического образования экономического факультета Государственного университета просвещения Елена Ершова до этого говорила, что салаты с добавлением консервированных овощей или вареных яиц после заправки могут храниться лишь шесть часов. По ее словам, майонез и различные соусы значительно сокращают срок хранения блюд, ускоряя процесс развития микроорганизмов.

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