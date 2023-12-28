Юг Узбекистана остался без газа из-за крупной аварии

В Сурхандарьинской области на юге Узбекистана произошла авария на магистральном газопроводе. Об этом сообщается в Telegram-канале областной администрации.

Отмечается, что без голубого топлива сейчас находится большая часть региона.

«Сегодня на участке 101-190 км магистрального газопровода «Музработ-Душанбе», проходящем по территории Бандиханского района, произошла авария», — говорится в публикации.

По информации пресс-службы, с 6:30 (4:30 мск) приостановлена подача голубого топлива в областном центре Термез и еще девяти из 15 районах области. Там добавили, что в данный момент принимаются меры по ликвидации ЧС и восстановлению подачи природного газа.

22 декабря сообщалось, что города Ясиноватая и Макеевка в Донецкой народной республике (ДНР) остались без газоснабжения после обстрелов со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ). Глава Ясиноватского муниципального округа Дмитрий Шевченко сообщал о повреждении системы газоснабжения городов республики.

Ранее в Уссурийске произошла авария на газопроводе.