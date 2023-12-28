СК проводит проверку посадки самолета на замерзшую реку в Якутии

Следственный комитет Российской Федерации начал доследственную проверку в Иркутске после посадки самолета Ан-24 в Якутии вне взлетно-посадочной полосы. Об этом сообщается в Telegram-канале Восточного межрегионального СУТ СК России.

«Якутским следственным отделом на транспорте Восточного межрегионального СУТ СК России проводится доследственная проверка по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 263 Уголовного кодекса Российской Федерации (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта)», — отмечается в публикации.

До этого сообщалось, что Ан-24 с 30 пассажирами и четырьмя членами экипажа на борту приземлился вне взлетно-посадочной полосы (ВПП) в аэропорту населенного пункта Зырянка в Якутии из-за ошибки экипажа при пилотировании.

Внештатная посадка произошла 28 декабря во время выполнения рейса ЯП217 по маршруту Якутск — Зырянка — Среднеколымск. В результате ЧП никто не пострадал, самолет не получил повреждений. Борт приземлился прямо на реку Колыма.

Ранее сообщалось, что в российские самолеты стали чаще врезаться птицы.