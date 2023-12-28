Американский миллиардер Илон Маск заявил, что многие жизни могли быть спасены, если бы страны приняли его план по разрешению конфликта на Украине, который он предложил еще в 2022 году. В своем сообщении в социальной сети X (ранее Twitter) Маск отреагировал на пост американского предпринимателя Дэвида Сакса, который отметил, что администрация президента США Джо Байдена сейчас заинтересована в рассмотрении мирного плана Маска.

«Когда в прошлом году Илон обнародовал свой мирный план, сам [президент Украины Владимир] Зеленский назвал его «пророссийским», и [план] подвергся самым резким нападкам со стороны многих на этой платформе. Теперь администрация Байдена хотела бы заключить эту сделку», — написал Сакс.

«Многих смертей можно было бы избежать», — ответил ему Маск в социальной сети.

До этого экс-агент ЦРУ Ларри Джонсон назвал преступным решение руководства Украины и президента Владимира Зеленского о начале контрнаступления ВСУ из-за жертв в рядах украинской армии.

Ранее американский журналист заявил, что Илон Маск периодически переходит в «режим демона».