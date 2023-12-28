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Названа возможная причина внештатной ситуации с самолетом Ан-24 в Якутии

Shot: Ан-24 отклонился от ВПП из-за ошибки экипажа при пилотировании

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Марк Агнор/РИА «Новости»

Самолет Ан-24 приземлился вне взлетно-посадочной полосы (ВПП) в аэропорту поселка Зырянка в Якутии из-за ошибки экипажа при пилотировании. Об этом сообщает Telegram-канал Shot.

В публикации отмечается, что самолет «Полярных авиалиний» был введен в эксплуатацию 52 года назад, он поменял четырех владельцев. В 2011 году принадлежал UTair Express, в 2015 году — «КрасАвиа», в 2016-м — «ИрАэро», в 2018 году — «Полярным авиалиниям», отмечает издание.

До этого стало известно, что самолет Ан-24 с 30 пассажирами и четырьмя членами экипажа на борту совершил посадку вне взлетно-посадочной полосы в аэропорту поселка Зырянка в Якутии. 

Как пишет Shot, борт приземлился прямо на реку Колыма.

В связи с этим инцидентом территориальное управление Росавиации проведет проверку.

Это не первая аварийная ситуация в аэропорту Якутии в этом месяце. Так, 10 декабря самолету пришлось вернуться в аэропорт Якутии из-за проблем с шасси. По данным ведомства, инцидент произошел около 12:49 по местному времени (06:49 мск). Пилоты самолета авиакомпании «ИрАэро», вылетевшего из Талакана в Иркутск, доложили о невозможности убрать шасси и решили вернуться на аэродром.

Ранее сообщалось, что в российские самолеты стали чаще врезаться птицы.

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