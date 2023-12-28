Пассажирский самолет «промахнулся» мимо посадочной полосы в Якутске и сел на реку

Самолет Ан-24 с 30 пассажирами и четырьмя членами экипажа на борту совершил посадку вне взлетно-посадочной полосы в аэропорту поселка Зырянка в Якутии. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на сообщение регионального оперативного штаба.

Внештатная посадка произошла 28 декабря во время выполнения рейса ЯП217 по маршруту Якутск — Зырянка — Среднеколымск.

В результате ЧП никто не пострадал, сам борт не получил повреждений.

Как пишет Shot, борт приземлился прямо на реку Колыма.

В связи с этим инцидентом территориальное управление Росавиации проведет проверку.

Это не первая аварийная ситуация в аэропорту Якутии в этом месяце. Так, 10 декабря самолету пришлось вернуться в аэропорт Якутии из-за проблем с шасси. По данным ведомства, инцидент произошел около 12:49 по местному времени (06:49 мск). Пилоты самолета авиакомпании «ИрАэро», вылетевшего из Талакана в Иркутск, доложили о невозможности убрать шасси и решили вернуться на аэродром.

Уточняется, что на борту воздушного судна находились 100 пассажиров и шесть членов экипажа. Никто не пострадал.

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